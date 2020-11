Trump antyder afskedigelse af virusekspert Fauci efter valget

Virusekspert Fauci advarer om, at USA er på vej mod "en masse smerte", hvis der ikke sker en brat forandring.

På et valgmøde i Florida har præsident Donald Trump antydet, at han måske vil afskedige Anthony Fauci - en af landets førende viruseksperter.

Fauci, som er en central person i indsatsstyrken, der bekæmper pandemien, har advaret om, at må ske en "brat forandring" i sundhedsvanerne i USA.

Fauci, som også tidligere har kritiseret Trump for hans indsats mod pandemien, leder Det Nationale Institut for Allergi- og Infektionssygdomme.

Da Trump forsvarede sin håndtering af coronakrisen ved et valgmøde sent søndag eller tidligt mandag i Opa-Locka lufthavnen ved Miami råbte tilhørerne "Afsked Fauci".

Som svar på tilråbene sagde Trump til folkemængden:

- I skal ikke sige det til nogen. Lad mig vente til lidt efter valget.

Fauci er en af de mest populære eksperter i USA's sundhedssektor. I et interview, der er bragt i avisen Washington Post søndag, opfordrer Fauci til, at der sker en hurtig ændring i den politik, USA fører for at få bugt med coronaudbruddet.

- Mange amerikanere ignorerer råd om at holde afstand, bruge håndsprit og bære mundbind, siger han.

Han advarer om, at USA er på vej mod "en masse smerte", hvis der ikke sker en "brat forandring".

Hospitalerne er kommet under pres, fordi antallet af coronasmittede stiger. Samtidig er den almindelige influenzasæson ved at sætte ind med det køligere vejr.

- Det er ikke muligt at være dårligere positioneret, siger Fauci i interviewet.

- Det er ikke en god situation, understreger han.

Den udtalelse har fået en talsmand i Det Hvide Hus til at rette en skarp kritik mod Fauci.

- Det er uacceptabelt og bryder med alle normer for dr. Fauci, at han "tre dage inden et valg politiserer" coronaindsatsen, siger talsmanden Judd Deere.

Over 230.000 mennesker, der var smittet med corona, er døde i USA. Fredag satte USA en rekord med det højeste antal nye daglige smittetilfælde, da der blev registreret 98.000 tilfælde på et enkelt døgn.

Præsidenten har fået kritik fra både Demokraterne og eksperter, fordi han holder store vælgermøder, hvor folk står tæt - mange uden mundbind.

Demokraternes præsidentkandidat, Joe Biden, har betegnet præsidentens vælgermøder som "superspreder-arrangementer".



