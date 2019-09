Trump antyder at demokrat-formand skal anholdes for forræderi

Præsident Donald Trump antyder, at demokraten Adam Schiff bør anholdes for "forræderi".

Præsident Donald Trump antyder, at demokraten Adam Schiff, der er formand for efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus, skal anholdes for "forræderi".

I et tweet skriver den amerikanske præsident, at "Adam Schiff ulovligt opdigtede en falsk og frygtelig erklæring, og han foregav, at det var min og den vigtigste del af min telefonsamtale med Ukraines præsident".

- Og jeg læste det op for Kongressen og for den amerikanske befolkning. Den havde ingen forbindelse til det, som jeg havde sagt i telefonopkaldet, skriver Trump og til føjer spørgsmålet:

- Bør det føre til en anholdelse for forræderi?

/ritzau/