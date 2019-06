Trump: Båndet mellem USA og vores allierede er ubrydeligt

Vores alliance er skabt i kamp, testet i krig og beviser, at den kan holde freden, siger Trump på Omaha Beach.

Præsident Donald Trump siger under en højtidelighed, der markerer 75-året for landsætningen af allierede styrker i Normandiet, at båndet mellem USA og dets allierede er "ubrydeligt".

Trump deltager i en ceremoni på den strand, der kendes som Omaha Beach, sammen med Frankrigs præsident, Emmanuelle Macron, og Canadas premierminister, Justin Trudeau.

- Til alle vore venner og partnere - vores stærkt værdsatte alliance blev smedet i kamp, testet af krigens prøvelser og beviste det med en velsignet fred. Vores bånd er ubrydeligt, siger Trump.

Han taler på den amerikanske kirkegård i Colleville-sur-Mer, som ligger ved Omaha Beach.

Det er en smuk dag i Normandiet med højt solskin. For netop 75 år siden blev tusindvis af amerikanske, britiske og allierede styrker landsat på Normandiets strande.

Tusinder af soldater mistede livet den dag i kampen for Europas befrielse.

Det blev et af de vigtige vendepunkter i Anden Verdenskrig. Året efter kunne britiske, amerikanske og russiske styrker trænge ind i Tyskland og nedkæmpe det nazistiske regime.

Tidligere på dagen deltog Macron i en ceremoni sammen med den britiske premierminister, Theresa May, på Gold Beach ved Ver-sur-Mer, hvor 22.442 britiske soldater mistede livet i sommeren 1944.

Præsident Trump er blevet kritiseret for i sin tid som præsident at negligere de europæiske allierede og Nato.

Under valgkampen i 2016 luftede han idéen om, at USA skulle træde ud af Nato.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, siger, at han ikke er fornærmet over, at Storbritannien ikke havde inviteret ham med til ceremonierne.

Ved et pressemøde torsdag sagde den russiske leder, at han "har masser af andet at tage sig til".

Putin er i Rusland vært for den kinesiske præsident, Xi Jinping, som onsdag blev mødt med pomp og pragt, da han ankom til Moskva onsdag for at mødes med den russiske leder.

Rusland var ikke involveret i D-dagen, men Sovjetunionen kæmpede mod nazisterne på østfronten, hvor kampene under Anden Verdenskrig var langt mere blodige end noget andet sted.

- D-dagen markerede åbningen af en anden front, mens vi havde den første front, siger Putin, som var med ved markeringen af 70-året for D-dagen i Frankrig for fem år siden.

/ritzau/ AFP