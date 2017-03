Trump beder amerikanerne om at give ham en chance

Med en usædvanligt forsonlig og optimistisk tale til Kongressen forsøger Donald Trump at bringe sit kaotiske præsidentskab på ret køl

Da Donald Trump blev indsat som præsident for knap seks uger siden, talte han i dystopiske toner om et svækket, knækket og impotent USA og udstedte en veritabel krigserklæring mod de konventionelle politikere i Kongressen. Han var, fastslog den republikanske rigmand, det ”glemte” USA's forkæmper.



Det var en helt anden og langt blødere Donald Trump, der i nat, på sin 39. dag som præsident, talte til den amerikanske kongres for første gang.

Her udlagde han en optimistisk og opløftende vision for USA og appellerede til nationalt sammenhold og til tværpolitisk samarbejde. I talen, som amerikanske kommentatorer kalder Trumps mest ”præsidentielle” til dato, talte han om ”det håb, som rører vores sjæle” og lovede intet mindre end ”en fornyelse af den amerikanske ånd”. Og den famøst tyndhudede præsident erklærede – tilsyneladende uden den mindste smule ironi – at ”tiden er inde til at lægge trivielle slåskampe til side”.



”Alting, som er i stykker i vort land, kan blive repareret. Ethvert problem kan blive løst. Og enhver familie, der lider, kan finde helbredelse og håb,” forsikrede han.