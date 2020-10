Trump beder forstadskvinder i nøglestat om opbakning

I 2016 vandt Trump snævert Pennsylvania. Nu søger han opbakning hos vigtig gruppe, som vender ham ryggen.

Målinger viser, at USA's præsident, Donald Trump, er presset i Pennsylvania, og tirsdag lokal tid er han på stemmejagt for at tippe den vigtige svingstat i hans retning.

Ved et vælgermøde i Johnstown, der ligger sydøstligt i Pennsylvania, kommer han med en usædvanligt direkte opfordring til "forstadskvinder" om at stemme på sig.

- Forstadskvinder, vil I være søde at kunne lide mig? Jeg har reddet jeres forbandede kvarterer, siger han og henviser både til sin indsats over for kriminalitet og boligpolitik.

I 2016 vandt Trump Pennsylvania over Hillary Clinton med 0,7 procentpoint, skriver The Guardian.

En ny måling fra ABC News og The Washington Post viser, at hvide, politisk moderate kvinder i stort omfang vender ham ryggen i delstaten.

Den udvikling kan blive afgørende for præsidenten, som i målingerne ligger bag Demokraternes kandidat, Joe Biden - både i delstaten og på landsplan.

- Nogle har sagt: "Jeg ved ikke, om forstadskvinderne kan lide dig." Jeg spørger hvorfor?, siger Trump, mens kvinder i publikum kommer med jubel og tilråb.

- Jeg elsker også jer, siger præsidenten, inden han fortsætter:

- Folk siger: "De kan måske ikke lide den måde, du taler på". Men jeg går op i lov og orden. Jeg går op i sikkerhed. Jeg går op i det lokale miljø i forstæderne, siger Trump.

Der er 20 valgmænd på spil i Pennsylvania.

På landsplan er der i alt 538 valgmænd, hvorfor der skal 270 valgmænd til en sejr.

Mens Trump holder stort vælgermøde i Pennsylvania, er Biden taget til det sydlige Florida, hvor han ifølge nyhedsbureauet Reuters taler til omkring 50 mennesker i et forsamlingshus.

Der er 29 valgmænd på spil i Florida.

Her forsøger Biden særligt at tale til de ældre, som præsidenten i Bidens øjne har svigtet med sin coronaindsats.

- For Trump er I undværlige. I er i bund og grund ikke noget værd i hans øjne. Det er sådan, han ser ældre, siger Biden ifølge Reuters.

I Johnstown lover Trump imidlertid at passe på de ældre.

- Mens jeg er præsident, vil ingen røre ved jeres Medicare (USA's offentlige sygesikring for pensionister, red.) eller jeres Social Security (som blandt andet inkluderer en slags folkepension, red.), siger Trump.

Der er knap tre uger til valget, og mindst 12 millioner mennesker har allerede stemt.

/ritzau/