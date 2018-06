Trump beder Kongressen om flere penge til mur mod Mexico

Under sin valgkamp lovede den amerikanske præsident en grænsemur mod Mexico, men Mexico vil ikke betale.

Præsident Donald Trump tigger Kongressen om at øge budgettet til finansiering af en grænsemur mod Mexico dagen før en afstemning i Repræsentanternes Hus om den for Trump vigtige sag.

Den amerikanske præsident har tirsdag diskuteret immigration med republikanske kongresmedlemmer, og det var i den forbindelse, at budskabet faldt.

Republikanerne vil gøre finansieringen af Trumps ønskede mur til et hovedpunkt i forbindelse med midtvejsvalget til efteråret.

Repræsentanternes Hus skal onsdag stemme om et republikansk lovforslag, der vil afsætte 25 milliarder dollar til grænsemuren.

Det står tirsdag ikke klart, om der er flertal for lovforslaget, da ikke alle i Det Republikanske Parti er lige begejstrede over udsigten til en dyr grænsemur.

Trump førte valgkamp på at opføre en mur på grænsen til Mexico. Han sagde dengang, at Mexico skulle betale for muren.

Det har vist sig, at naboen mod syd ikke har ønsket at finansiere det kolossale byggeprojekt.

/ritzau/Reuters