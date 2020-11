Trump beder om at få stoppet stemmeoptælling i Michigan

Den siddende præsident vil have stoppet stemmer, og allerede afgivne stemmer skal undersøges, lyder det.

Præsident Donald Trump har bedt en domstol om at stoppe optællingen af stemmer til præsidentvalget i den potentielt afgørende svingstat Michigan.

Michigan er ikke afgjort endnu, men stemmeoptællingen viser onsdag aften cirka klokken 20 dansk tid, at Demokraternes præsidentkandidat, Joe Biden, fører snævert.

Der er 16 valgmænd på spil i svingstaten Michigan, hvor der ifølge radiostationen NPR er optalt 96 procent af de forventede stemmer.

I en udtalelse fra Trump-lejren lyder det, at man også vil have de allerede optalte stemmer gransket.

Det vil man ifølge Bill Stepien, præsidentens kampagnechef, fordi kampagneteamet ikke har haft lov til at observere stemmeafgivningen på "flere lokationer".

Michigan var en af de stater, Donald Trump ikke formåede at vinde ved præsidentvalget i 2016.

Donald Trump har ligeledes onsdag sagt, at han vil have en omtælling af stemmerne i Wisconsin, som Joe Biden ifølge prognoser står til at vinde.

Trump og hans kampagneteam mener, at der er sket "uregelmæssigheder" i flere amter i Wisconsin.

Onsdagen igennem har præsidenten ligeledes udsendt flere tweets, hvor han sår tvivl om det endnu uklare valgresultatet.

- I aftes førte jeg, ofte solidt, i mange afgørende stater, skriver Trump på Twitter.

- En efter en begyndte de så på magisk vis at forsvinde, mens overraskende bunker af stemmesedler blev talt op. MEGET MÆRKELIGT, skrev Trump onsdag eftermiddag formiddag.

Han fulgte op med et tweet onsdag aften, hvori han igen kommenterer staternes stemmeoptælling.

- De finder Biden-stemmer over det hele - i Pennsylvania, Wisconsin og Michigan. Så dårligt for vores land!, skrev han.

