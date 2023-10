Trump bekræfter: Jeg møder i retten mandag

Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump møder mandag i retten for ifølge ham selv at forsvare sit ry.

Sådan lyder det i et opslag på ekspræsidentens eget sociale medie, Truth Social, sent søndag lokal tid i USA.

- Jeg møder i retten i morgen (mandag, red.) for at kæmpe for mit navn og ry, skriver han.

I sagen, der begynder mandag, er det på forhånd etableret, at Trump i en årrække overdrev sin personlige formue i officielle dokumenter.

Det besluttede sagens dommer, Arthur Engoron, i en kendelse sidste uge.

Sammen med sine sønner Eric and Don Jr. og andre i familieforetagendet, Trump Organization, løj Trump og de anklagede i årevis over for skattemyndighederne, långivere og banker.

De fortalte, at værdien af en række af Trumps ejendomme samlet set var op mod 2,2 milliarder dollar mere værd, end de faktisk var.

Beløbet svarer til omkring 15,5 milliarder kroner.

Som følge af sidste uges kendelse beordrede dommeren, at Trump Organizations licenser til at drive forretning i New York skal annulleres.

Dermed står Trump muligvis til at miste ejerskabet af flere af sine ejendomme i New York, blandt andet Trump Tower på Manhattan.

Ifølge justitsministeren i New York, Letitia James, er Trumps penthouselejlighed i Trump Tower en af de ejendomme, hvis værdi blev overdrevet.

Kendelsen vil Trump forsøge at få underkendt.

James går efter en bøde til Trump på 250 millioner dollar - eller omkring 1,8 milliarder kroner.

Trump står desuden over for en række andre retssager.

4. marts skal han efter planen svare på anklager i Washington D.C. om, at han forsøgte at omstyrte resultatet af præsidentvalget i 2020, som han tabte til USA's nuværende præsident, Joe Biden.

Efter den sag skal han tilbage til New York og forsvare sig mod anklager i forbindelse med betalingen af såkaldte tys-tys-penge til pornostjernen Stormy Daniels.

Senere skal han i retten i en sag om håndteringen af en række tophemmelige regeringsdokumenter. Trump er også tiltalt for at forsøge at ændre det lokale resultat af præsidentvalget i 2020 i delstaten Georgia.

/ritzau/AFP