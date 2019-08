Trump bekræfter strategisk interesse i Grønland

USA's præsident bekræfter, at han er interesseret i Grønland ud fra et strategisk synspunkt, skriver Reuters.

USA's præsident, Donald Trump, bekræfter søndag, at han er interesseret i Grønland ud fra et "strategisk" synspunkt.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Det er noget, vi har talt om. Danmark ejer det principielt. Vi er allierede med Danmark, og vi beskytter Danmark, så idéen blev drøftet, og jeg synes bestemt, at det strategisk lyder spændende, siger præsidenten.

Meldingen kommer, efter at præsidentens økonomiske rådgiver, Larry Kudlow, sagde, at Trump-administrationen var i færd med at undersøge et muligt køb af verdens største ø.

Ifølge Kudlow var præsidenten interesseret i et køb - blandt andet fordi Grønland har mange værdifulde mineraler og spiller en vigtig strategisk rolle.

Mens den amerikanske præsident søndag bekræfter, at han er interesseret i Grønland, så understreger han samtidig, at et eventuelle planer om et køb "ikke ligger øverst på dagsordenen".

- Meget kan blive gjort. I virkeligheden drejer det sig om én stor ejendomshandel. Det er hårdt for Danmark, fordi de taber 700 millioner kroner om året på Grønland, siger præsidenten til journalister søndag.

Statsminister Mette Frederiksen (S) er søndag på besøg i netop Grønland. Hun måtte under sit besøg understrege, at Grønland ikke er til salg.

- Grønland er ikke til salg. Grønland er ikke dansk. Grønland er grønlandsk. Jeg håber vedholdende, at det ikke er noget, der er alvorligt ment, siger Mette Frederiksen om den amerikanske interesse for Grønland.

2.-3. september lægger USA-præsident Donald Trump efter planen vejen forbi Danmark, hvor han blandt andet skal tale om Arktis med Mette Frederiksen.

Under sit besøg skal han også mødes med formanden for det Grønland ske selvstyre.

Grønlands landsstyreformand, Kim Kielsen, afviste fredag, at Grønland er eller kan komme til at være til salg.

/ritzau/