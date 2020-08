Trump benåder tidligere bankrøver under partikonvent

Præsident Donald Trump skal tale hver aften under Republikanernes partikonvent, der begyndte mandag.

USA's præsident, Donald Trump, har under Republikanernes partikonvent benådet en tidligere bankrøver. Det skriver nyhedsbureauet dpa natten til onsdag dansk tid.

Seancen, hvor Trump benåder den tidligere bankrøver Jon Ponder, var indspillet på forhånd og blev vist i begyndelsen af andendagen på konventet.

Benådningen er et eksempel på, hvordan Trump bruger sit præsidentembede til at føre politik under det partipolitiske konvent.

Trump har tidligere mødt Jon Ponder, der i dag driver en organisation, der skal hjælpe kriminelle med at vende tilbage til hverdagen.

Under benådningen kalder Trump Ponders livshistorie et "smukt eksempel på befrielse fra de højere magter". Det skriver CNN.

- Vi tror på, at enhver person er skabt af Gud til et formål. Jeg vil fortsætte med at give alle amerikanere, inklusive tidligere kriminelle, den bedste chance for at opbygge et nyt liv og opnå den amerikanske drøm, siger Trump.

På det fire dage lange konvent har Trump den altdominerende hovedrolle.

Han skal tale hver aften, hvilket er uden sidestykke i historien. Han får undervejs selskab af sin kone og af fire af sine fem børn samt fremtrædende republikanere.

I løbet af partikonventets andendag har Trump også givet statsborgerskab til fem udlændinge.

Det forventes, at Donald Trump formelt vil acceptere nomineringen som Republikanernes præsidentkandidat torsdag, der er sidste dag på partikonventet.

/ritzau/