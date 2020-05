Trump beskylder anarkister for at lede vold og plyndringer

Mindet om George Floyd bliver vanæret af urostiftere og anarkister, siger den amerikanske præsident.

Donald Trump advarer demonstranter, som forårsager ødelæggelser under de landsdækkende protester over George Floyds død.

Samtidig beskylder den amerikanske præsident den yderliggående venstrefløjsorganisation Antifa og det "radikale venstre" for at stå bag volden.

- Jeg står foran jer som en ven og en allieret med enhver amerikaner, der søger retfærdighed og fred.

- Og jeg står foran jer som en modstander af enhver, der udnytter denne tragedie til at plyndre, røve, angribe og true, siger Trump lørdag i en tale på Kennedy Space Center.

Det rapporterer CNN.

Præsidenten siger videre, at det, der sker i USA's gader lige nu, "ikke har noget at gøre med retfærdighed og fred", og at mindet om George Floyd "bliver vanæret af urostiftere, tyve og anarkister".

Trump tilføjer, at "volden og vandalismen bliver ledt af Antifa og andre radikale, venstreorienterede grupper, der terroriserer de uskyldige, ødelægger job, skader virksomheder og brænder bygninger ned".

CNN bemærker, at præsidenten ikke fremlægger nogen beviser for sine beskyldninger.

George Floyds død har medført protester i mindst 30 byer i USA.

46-årige George Floyd - en sort mand - mistede livet mandag, efter at Derek Chauvin - en hvid politibetjent - havde siddet med sit knæ på Floyds hals i adskillige minutter under en anholdelse.

Hele hændelsen blev optaget på en mobiltelefon, og under optagelserne kan man flere gange høre Floyd sige, at han ikke kan få luft.

/ritzau/