Trump beskylder Kina for manipulation af valuta og renter

Donald Trump beskylder Kina og andre lande for med vilje at svække deres valutaer som nyt træk i handelsstrid.

USA's præsident, Donald Trump, beskyldte fredag Kina for med vilje at svække sin valuta i forhold til den amerikanske dollar for at opnå en fordel i samhandlen mellem de to lande.

- Kina, Den Europæiske Union og andre har manipuleret deres valutakurser og renter lavere, mens USA løfter renterne, og dollaren bliver stærkere og stærkere for hver dag - hvilket fjerner fordelen for vore store virksomheder. Som sædvanlig er det ikke en fair kamp, lød det fra Trump i et tweet.

Selv om tweetet siden blev slettet, er Trumps beskyldning ikke gået ubemærket hen på de internationale valutamarkeder.

- Valuta er nu del af handelskrigen, folkens, siger Greg McKenna, markedsstrateg hos finanshuset Axitrader, til nyhedsbureauet AFP.

Den kinesiske yuan er siden april faldet markant mod den amerikanske dollar.

- De kinesiske myndigheder har svaret igen på Trumps trusler om told (på kinesiske varer, red.) ved fortsatte devalueringer af yuan. Et politisk træk, som gør eksport til Kina dyrere, forklarer Boris Schlossberg, chef for BK Asset Management, til AFP.

- Denne taktik bekymrer tydeligvis Trump, og gårsdagens bemærkninger afspejler hans frustration over at tabe slaget i handelskrigen, tilføjer han.

Frygten for en global handelskrig skyldes Trumps beslutning om at lægge told på importeret stål og aluminium fra normalt nære allierede som Canada, EU og Mexico oveni i told på kinesisk fremstillede varer for milliarder af dollar.

Som modtræk har landene lagt told på amerikanske varer.

Fredag tog USA's finansminister, Steven Mnuchin, tråden op fra Trump.

I et interview med Reuters oplyste han, at de amerikanske myndigheder følger udviklingen i den kinesiske valuta.

- Der er ingen tvivl om, at svækkelsen af valutaen skaber en uretfærdig fordel for dem, siger han.

- Vi vil meget grundigt undersøge, om de har manipuleret valutaen, tilføjer Mnuchin.

Udtalelsen falder forud for et møde i weekenden i Argentina for finansministre og centralbankdirektør fra verdens 20 førende økonomier.

Trumps protektionistiske tiltag ventes ifølge AFP at dominere G20-mødet.

/ritzau/