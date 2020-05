Trump besøger maskefabrik i Arizona uden ansigtsmaske på

Ansatte bar ansigtsmaske, mens Trump blev vist rundt på fabrik i Arizona, hvor han håber på støtte i november.

USA's præsident, Donald Trump, var tirsdag taget på en for coronakrisen sjælden tur ud af Washington D.C. til delstaten Arizona.

Her besøgte han en fabrik, der laver medicinske ansigtsmasker - dog uden selv at have én på.

Den føderale regering har opfordret amerikanere til at have maske på for at undgå at sprede coronavirus, selv hvis de ikke har nogen symptomer.

Trump har også fortalt journalister i Det Hvide Hus, at han sandsynligvis ville tage en maske på under besøget på fabrikken i Arizona.

Men præsidenten havde ikke en maske på, mens han blev vist rundt på fabrikken, selv om fabriksarbejderne havde.

Der var også et skilt under rundturen, hvorpå der stod:

- Advarsel: Ansigtsmasker er påkrævet i dette område, tak!

Fabrikken i Arizona begyndte sin produktion i al hast for under fem uger siden, da USA manglede medicinsk udstyr.

Fabrikken administreres af Honeywell International, der producerer en lang række produkter.

/ritzau/Reuters