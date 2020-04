Trump: Bevis knytter virusudbrud til laboratorie i Wuhan

Den amerikanske præsident hævder, at han har set beviser for, at virusudbrud stammer fra laboratorie i Wuhan.

Donald Trump truer Kina med nye toldsatser, idet han hævder, at han har set beviser, der knytter coronavirusset til et laboratorie i den kinesiske by Wuhan.

Det siger den amerikanske præsident på sin daglige pressebriefing sent torsdag aften dansk tid.

Det var i Wuhan, at virusset oprindeligt havde sit epicenter, før det spredte sig til resten af verden.

Adspurgt om han har set noget, der får ham til at føle sig sikker på, at Wuhans Institut for Virologi var oprindelsen til udbruddet, svarer Trump:

- Ja, ja det har jeg.

Da journalister i Det Hvide Hus spørger ind til, hvad der gør ham så sikker, svarer præsidenten:

- Det kan jeg ikke fortælle jer. Det må jeg ikke fortælle jer.

Det statsstøttede Institut for Virologi i Wuhan har afvist beskyldningerne, ligesom at andre amerikanske embedsmænd har nedtonet sandsynligheden for en forbindelse.

De fleste eksperter mener, at virusset stammer fra et marked, der sælger vilde dyr, i Wuhan, og at virusset er sprunget fra et dyr til et menneske.

Den amerikanske præsident har de seneste uger udvist stigende frustration over Kinas håndtering af viruspandemien, der har efterladt USA's økonomi i knæ og truet Trumps chancer for genvalg til november.

Donald Trump har tidligere sagt, at hans administration forsøger at afgøre, om virusset stammer fra Wuhan-laboratoriet.

Det sker i kølvandet på medierapporter om, at virusset kan være kunstigt fremstillet på et kinesisk, statsstøttet laboratorie eller undsluppet ved en fejl fra en sådan facilitet.

Virusudbruddet har skabt en dyb kløft mellem Trump-administrationen og det kinesiske styre.

Kineserne har antydet, at det er det amerikanske militær, der har bragt virusset til Kina, mens Trump mener, at de kinesiske myndigheder reagerede alt for langsomt på udbruddet.

