Trump blander sig i formandsopgør inden britisk statsbesøg

Trump roser brexit-tilhængeren Boris Johnson og kalder amerikanskfødt hertuginde for "væmmelig" i interview.

Den tidligere udenrigsminister og nuværende kandidat til formandsposten i Det Konservative Parti i Storbritannien, Boris Johnson, ville være en "fremragende" britisk premierminister.

Det siger USA's præsident, Donald Trump, i et interview med The Sun. Interviewet kommer, i forbindelse med at Trump indleder et statsbesøg i Storbritannien mandag.

- Jeg tror, at Boris ville gøre det rigtig godt. Jeg tror, at han ville være fremragende (som premierminister, red.), siger Trump om den kontroversielle brexit-tilhænger.

Den nuværende britiske premierminister, Theresa May, annoncerede i sidste uge, at hun trækker sig fra formandsposten 7. juni.

Efter at hun tre gange er mislykkedes i sit forsøg på at få det britiske Underhus til at godkende hendes udkast til en skilsmisseaftale med EU, meddelte May, at hun trækker sig fra formandsposten.

Det Konservative Parti skal vælge ny formand i juli, og den vindende kandidat overtager derefter premierministerposten.

Flere af kandidaterne til at efterfølge May taler for et mere kontant brud med EU, end den nuværende skilsmisseaftale lægger op til.

Over for The Sun kritiserer den amerikanske præsident den britiske regerings forhandlinger om brexit.

- Storbritannien gav Den Europæiske Union alle de bedste kort, siger Trump, der dog understreger, at han stadig har respekt for Theresa May.

Under statsbesøget skal Trump og hans hustru, førstedame Melania Trump, blandt andet besøge den britiske dronning Elizabeth på Buckingham Palace.

Til The Sun har Trump også kommenteret på det amerikanske medlem af den britiske kongefamilie.

Meghan Markle, der i 2017 blev gift med prins Harry og fik titlen hertuginde af Sussex, var før ægteskabet skuespiller og en udtalt kritiker af Trumps præsidentkandidatur.

Hun udtalte blandt andet i 2016, at hun ville flytte til Canada, hvis Trump blev valgt.

- Jeg vidste slet ikke, at hun var så væmmelig, siger Trump, da The Sun konfronterer ham med hertugindens tidligere udtalelse.

Han tilføjer dog, at hun gør det "fremragende som amerikansk prinsesse".

Trumps statsbesøg i Storbritannien strækker sig over fire dage.

Under besøget skal han også deltage i en mindeceremoni for 75-året for D-dag, landsætningen af allierede tropper i Normandiet under Anden Verdenskrig.

/ritzau/