Trump bruger forbryderfoto som hæderstegn

Man skulle tro, at et forbryderfoto ikke ligefrem ville være den bedste form for reklame for en, der stiller op til politisk embede.

For den tidligere amerikanske præsident Donald Trump er det dog blevet en slags hæderstegn.

Han er nemlig begyndt at sælge alt fra T-shirts, krus og klistermærker med fotoet fra i torsdags.

Det blev taget, da han formelt meldte sig til myndighederne i et fængsel i Fulton County i den amerikanske delstat Georgia.

Varerne blev sat til salg bare få timer efter, at billedet blev taget, og på dem står i øvrigt teksten "overgiv dig aldrig".

Overskuddet fra salget vil sandsynligvis blive brugt til at finansiere hans præsidentkampagne.

Trump er blevet tiltalt for forsøg på at omstøde valgresultatet fra præsidentvalget i 2020 i Georgia.

Det er fjerde gang, at ekspræsidenten er blevet tiltalt i en straffesag i år.

Tilgangen spiller godt ind i Trumps narrativ om, at han er et uskyldigt offer for, hvad han påstår er en heksejagt fra det amerikanske justitsministerium.

- Forbryderfotoet kommer til for evigt at gå over historiebøgerne som et symbol på USA's trodsighed stående ansigt til ansigt med tyranni, lyder det i en e-mail, som Trump har sendt ud til sine tilhængere.

I e-mailen beder ekspræsidenten desuden sine tilhængere om at købe en T-shirt for 47 dollar - cirka 325 kroner.

Den administrerende direktør for marketingbureauet Interbrand i Nordamerika fortæller AFP, at det er god reklame for Trump.

- Det er genialt, at han kan tilbagevinde, hvad end der bliver sagt eller anklaget og forvandle det til noget, han kan bruge i den historie, han vil fortælle, lyder det fra Daniel Binns.

Sagen i Georgia tæller foruden Trump 18 andre tiltalte.

