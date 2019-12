Trump bruger handelstrusler for at få Nato-bidrag op

USA's præsident truer igen Nato-allierede, der ifølge Trump bidrager for lidt, med handelskonsekvenser.

USA vil muligvis bruge handelsvåbnet over for Nato-lande, der bidrager for lidt til det fælles forsvar i den vestlige forsvarsalliance.

Det siger USA's præsident, Donald Trump, torsdag i Det Hvide Hus i den amerikanske forbundshovedstad, Washington D.C.

- Mange lande er tæt på og kommer nærmere. Og nogle lande er slet ikke tæt på, og vi må måske gøre noget, der har at gøre med handel. Det er ikke fair, at de får amerikansk beskyttelse og så ikke bruger deres penge.

Trump er lige vendt hjem fra Nato-topmødet i Storbritannien, og her sagde han det samme, da han mødte pressen sammen med den franske præsident, Emmanuel Macron.

USA vil "tage sig af" lande med afsæt i handel eller "på en anden måde", hvis de ikke opfylder deres forpligtelser til forsvarsudgifter, sagde han ifølge avisen The Independent under Nato-topmødet i London.

Han tilføjede, at det ikke er fair, hvis Nato-allierede skal hjælpe med at forsvare lande, der ikke bruger mindst to procent af deres bruttonationalprodukt på forsvaret, sådan som landene har aftalt.

USA bruger 3,4 procent på forsvaret, Grækenland 2,22 procent, Storbritannien 2,15 procent.

Men flere end 20 Nato-lande, herunder Danmark, når ikke op på to procent, skriver avisen.

