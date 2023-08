Trump deler eget forbryderbillede på X i første opslag i flere år

USA's tidligere præsident Donald Trump har delt sit forbryderbillede på X, tidligere kendt som Twitter, efter at han torsdag blev anholdt og løsladt i Georgia i delstaten Atlanta.

Det er hans første opslag på det sociale medie siden januar 2021.

- Valgindblanding. Overgiv dig aldrig!, står der til billedet.

Trumps seneste opslag på X blev offentliggjort 8. januar 2021. Det var et par dage efter stormløbet mod Kongressen, hvor Trump-tilhængere forsøgte at forhindre de amerikanske lovgivere i at godkende resultatet af præsidentvalget i 2020.

Det nye opslag kan ses som et tegn på, at Trump vender tilbage til X, som under valgkampen og præsidentperioden var hans foretrukne megafon. Dengang hed platformen Twitter. Platformen skiftede navn sidst i juli i år.

På mindre end 40 minutter er opslaget fra Trump blevet videredelt 121.000 tusinde gange, mens over 267.000 har syntes godt om det.

Torsdag fik Trump taget et forbryderbillede i Fulton County Jail i Georgia, hvor han er tiltalt for i alt 13 forhold, der relaterer sig til manipulation af præsidentvalget i Georgia i 2020.

X, dengang Twitter, udelukkede permanent Trump fra platformen i januar 2021 på grund af risiko for, at Trump vil opfordre til yderligere vold efter stormløbet på Kongressen.

Trumps konto blev genåbnet, efter at Elon Musk i oktober sidste år købte platformen.

Trump brugte i tiden efter valget det sociale medie til at påstå, at hans nederlag i valget i 2020 skyldtes omfattende valgsvindel, og til at dele andre konspirationsteorier.

Efter udelukkelsen fra X har Trump startet sit eget sociale medie, Truth Social.

Der har den tidligere præsident 6,4 millioner følgere. På X har han tidligt fredag morgen dansk tid 86,5 millioner følgere.

Efter at hans profil på X blev genåbnet, har Trump sagt, at han vil holde sig til Truth Social.

