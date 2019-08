Trump deler konspiration om Clinton efter milliardærs død

I et tweet, som Donald Trump har delt, påstår komiker, at Bill Clinton står bag sexanklaget milliardærs død.

Spillede tidligere præsident Bill Clinton en rolle i den sexanklagede milliardær Jeffrey Epsteins død?

Det mener den højreorienterede komiker og kommentator Terrence Williams, der sent lørdag aften gav udtryk for sin konspiratoriske teori på Twitter.

Kort efter midnat dansk tid fik komikerens tweet en voldsom eksponering, da USA's præsident, Donald Trump, valgte at dele opslaget med sine millioner af følgere.

- Jeffrey Epstein havde informationer om Bill Clinton, og nu er han død.

- Yeah right, hvordan kan det ske, står der i opslaget, hvor Williams også bruger hashtagget "#ClintonBodyCount".

Hashtagget bliver ofte brugt af inkarnerede konspirationsteoretikere og modstandere af Clinton og hans hustru, tidligere førstedame, udenrigsminister og demokratisk præsidentkandidat i 2016 Hillary Clinton.

Det skriver det amerikanske medie NBC.

Trumps deling sker, mindre end et døgn efter at Jeffrey Epstein blev fundet død i sin celle. Ifølge politiet har han angiveligt hængt sig.

Epstein sad i Manhattan Correctional Center og var anklaget for menneskehandel og overgreb mod adskillige mindreårige piger.

Han blev lørdag fundet død i sin fængselscelle på Manhattan, hvor han ifølge flere amerikanske medier havde hængt sig selv.

Den indflydelsesrige finansmand havde i årevis forbindelser til magtfulde politikere og finansfolk - herunder Clinton-familien og Donald Trump selv, skriver NBC.

Trump har valgt at dele opslaget, selv om Williams i flere henseender fremsætter faktuelt forkerte påstande.

For eksempel påstår han, at Epstein døde, selv om han var under overvågning på grund af et tidligere selvmordsforsøg. Det var finansmanden ikke.

I en video, der er en del af opslaget, siger Williams:

- Af en eller anden grund ender folk, der har informationer om Clinton-parret, med at dø som følge af selvmord. Helt ærligt.

- Jeg vil ikke vide noget om Clinton-parret. Fortæl mig ingenting. Jeg vil ikke dø, siger han i videoen, der har mere end 1,5 millioner visninger efter bare få timer.

Opslaget har fået mere end 50.000 likes og 27.000 delinger. Herunder altså af Donald Trump.

Det er ikke første gang, at præsidenten offentligt tager del i konspirationsteorier.

Han var blandt andet en af de bærende kræfter bag den såkaldte "Birther"-konspiration, der påstod, at tidligere præsident Barack Obama ikke var født i USA.

Har han også udtalt, at en af Clinton-parrets assistenters død som følge af selvmord tilbage i starten af 1990'erne var "meget mistænkelig", skriver The Washington Post.

