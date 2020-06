Trump deler video med white power-råb - og sletter igen

USA's præsident delte en video, hvor en af hans vælgere råber "white power". Det udløser kritik.

Der gik ikke længe, før kritikken søndag haglede ned over USA's præsident, Donald Trump, for en video, han havde delt på Twitter.

Og i et sjældent skridt valgte præsidenten så at slette sit tweet igen. Men ikke før det havde ligget på hans Twitter-profil i over tre timer.

I videoen ser man pensionister, der demonstrerer i Florida. Nogle af dem er Trump-tilhængere, andre er modstandere.

Idet en gruppe pensionister kører forbi i en golfbil udsmykket med Trump-skilte og flag, råber en af dem:

- White power!

Det er et racistisk slagord, der bruges af nynazister og andre personer på den yderste højrefløj.

- Tak til de gode mennesker i The Villages, skrev Trump, da han delte videoen søndag.

The Villages er et beboelsesområde for pensionister i Florida. Det er angiveligt her, at videoen er blevet filmet.

Den viser også Trump-modstanderne råbe "nazi" og "racist" efter den gruppe, der passerer forbi med Trump-skilte i forruderne på deres golfbiler.

Senator Tim Scott, som er Republikanernes eneste sorte medlem af Senatet i Washington, var hurtigt ude at tage afstand fra præsidentens deling af videoen.

- Han skulle ikke have tweetet det, og han skal bare fjerne den, siger Scott til tv-stationen CNN.

Kort efter at Trump havde slettet det omstridte tweet, er Det Hvide Hus ude med en forklaring, skriver nyhedsbureauet dpa.

- Han hørte ikke denne udtalelse, der bliver fremført i videoen. Han så blot en fantastisk entusiasme fra sine mange tilhængere, siger Det Hvide Hus' talsmand Judd Deere.

/ritzau/