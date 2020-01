Trump: Demokraternes syn på abort er ekstremt

Det er første gang nogensinde, at en amerikansk præsident deltager i demonstration for abortmodstandere.

USA's præsident, Donald Trump, har fredag deltaget i den årlige "March for Life"-demonstration for abortmodstandere i hovedstaden Washington.

Her har Trump under sin tale anklaget Demokraterne for at have "radikale" og "ekstreme" holdninger til abort.

- Ufødte børn har aldrig haft en stærkere forsvarer i Det Hvide Hus, lød det fra Trump under sin tale foran tusindvis af fremmødte i parkområdet National Mall.

- Når det kommer til abort, har Demokraterne omfavnet de mest radikale og ekstreme holdninger, tilføjede Trump.

Det er første gang nogensinde, at en amerikansk præsident marcherer sammen med abortmodstanderne.

/ritzau/AFP