Trump: Demonstranter er en skændsel for demokratiet

Donald Trump fordømmer uromagere i en video på Twitter. Det er hans første udtalelse siden blokering.

For første gang siden onsdagens voldelige optøjer foran og inde i kongresbygningen i USA udtaler den afgående præsident Donald Trump sig.

Det sker i en video, som han har lagt på Twitter. Her kalder han de personer, der lykkedes med at trænge ind i Kongressen for "en skændsel for demokratiet".

- Demonstranter, der trængte ind i kongresbygningen, er en skændsel for vores demokrati. De repræsenterer ikke vores land og må betale prisen, siger Donald Trump i sin første udtalelse efter uroen.

Meldingen står i kontrast til Trumps udtalelser under urolighederne, hvor han sagde, at han "forstår" og "elsker" personerne bag optøjerne.

Han bad dem samtidig om at gå hjem fredeligt og gentog sine påstande om valgsvindel.

Trumps Twitter-konto blev blokeret i 12 timer af det sociale medier under urolighederne, da han ifølge platformen "opildnede til volden".

/ritzau/