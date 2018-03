Trump: Det ser ud som om Rusland stod bag nervegiftangreb

Den amerikanske præsident har talt med den britiske premierminister om krisen med Rusland.

USA's præsident, Donald Trump, siger torsdag, at "det ser ud som om, at Rusland stod bag nervegiftangrebet mod en tidligere russisk spion i Storbritannien tidligere i denne måned".

- Det virker som om, russerne stod bag det, siger Trump, der torsdag holdt pressemøde i Det Hvide Hus sammen med Irlands premierminister, Leo Varadkar.

Den amerikanske præsident siger videre, at han har været i kontakt med den britiske premierminister, Theresa May, om sagen. Han siger, at det er "en meget trist situation, som USA tager meget alvorligt".

I en fælles erklæring har lederne for Frankrig, Tyskland, USA og Storbritannien sagt, at giftangrebet i Salisbury truer alles sikkerhed.

Rusland har nægtet ethvert ansvar for angrebet på den forhenværende spion Sergej Skripal og hans datter. Begge svæver fortsat mellem liv og død.

Ifølge den britiske regering blev der brugt en nervegift, der er fremstillet af det russiske militær.

Skripal blev i 2006 dømt i Rusland for at spionere til fordel for Storbritannien. Han blev i 2010 frigivet i forbindelse med en udveksling af spioner mellem USA og Rusland.

Den britiske regering besluttede onsdag at udvise 23 russiske diplomater.

/ritzau/Reuters