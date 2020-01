Trump: Dræbt iransk general planlagde stort angreb

Pentagon siger, at et planlagt iransk angreb skulle have fundet sted "inden for få dage".

Præsident Donald Trump siger, at den dræbte iranske general Qasem Soleimani var ved at planlægge "et stort angreb".

Han tilføjer, at USA er parat ved et eventuelt iransk gengældelsesangreb, som vil blive besvaret. Pentagon siger, at et planlagt iransk angreb skulle have fundet sted "inden for få dage".

I udtalelser til journalister fastslår USA's præsident samtidig, at han vil overholde folkeretten og internationale love om beskyttelse af kulturarv, hvis det kommer til amerikanske angreb mod mål i Iran.

Trump fremsatte lørdag en stærkt omstridt udtalelse om, at USA har forberedt mulige angreb på 52 forskellige må i Iran - deriblandt flere, som har stor betydning for Irans kultur.

Han sagde, at angrebene ville blive gennemført, hvis Iran angreb amerikanere eller amerikanske interesser.

USA's forsvarsminister, Mark Esper, siger tirsdag, at han ikke har modtaget nogen anmodning fra Irak om at trække amerikanske styrker ud af landet.

USA har 5000 soldater i Irak, hvor de træner og uddanner irakiske soldater og leder en koalitioner, som bekæmper Islamisk Stat.

Esper siger videre, at USA bør indstille sig på, at der kommer iransk gengældelse efter det amerikanske dronedrab på den magtfulde iranske general Qasem Soleimani.

Trump siger, at en tilbagetrækning af amerikanske styrker fra Irak på nuværende tidspunkt ville være "det værst tænkelige" for landet.

- Men vi ønsker at trække os ud på et tidspunkt. Det er ikke nu, siger han.

Esper pointerer, at en resolution fra Iraks parlament, der kræver en tilbagetrækning af koalitionsstyrkerne, ikke er bindende.

Ministre og topembedsmænd fra Trump-administrationen vil onsdag orientere hele Senatet om udviklingen i Irak efter et amerikansk droneangreb dræbte Irans mest magtfulde general i Bagdad.

Det oplyser assistenter og ansatte i Senatet til Reuters. Både udenrigsminister Mike Pompeo og forsvarsminister Mark Esper samt CIA's direktør, Gina Haspel, vil deltage.

/ritzau/Reuters