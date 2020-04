Trump efter fyringstrussel: Fauci er en fantastisk fyr

Anthony Fauci har sagt USA's præsident imod under coronakrisen. Men fyring er ikke på bordet, siger Trump.

USA's præsident, Donald Trump, har ikke til hensigt at fyre sundhedseksperten Anthony Fauci.

Det siger han på et pressemøde i Det Hvide Hus om coronasituationen natten til tirsdag dansk tid.

Bemærkningen falder, efter at Fauci og Trump har været åbenlyst uenige om håndteringen af coronaviruspandemien.

Men nu siger Fauci, direktør for Det Nationale Institut for Allergi og Infektionssygdomme i USA, at Trump lyttede til hans anbefalinger om en tidlig indsats for at stoppe spredningen af coronavirus.

Fauci har tidligere sagt på et andet pressemøde, at liv kunne have været reddet, hvis landet var blevet lukket tidligere under coronavirusudbruddet.

Efter Faucis udtalelse retweetede Trump et opslag (delte en anden persons opslag på Twitter, red.), om at Fauci burde fyres. Men mandag siger Trump, at han ikke har til hensigt at skille sig af med direktøren, der har været en af Trumps faste rådgivere under coronakrisen.

- Jeg synes, han er en fantastisk fyr, siger Trump på pressemødet.

I månedsvis nedtonede præsidenten risikoen ved coronavirusset. Det var en ubetydelig sygdom, sagde han.

Dr. Fauci, der sidder med i ekspertgruppen i Det Hvide Hus, som skal tackle coronakrisen, har flere gange måttet agere modvægt til præsidenten.

Fauci har desuden advaret mod at tro, at der findes et øjeblik, hvor landet kan genåbnes ved at "tænde for kontakten" igen.

I bedste fald er 30. april et tidspunkt, hvor man kan begynde at overveje at lette nogle af restriktionerne, mener han.

Trumps ønske er at genåbne landet i begyndelsen af maj.

Risikoen ved en for hurtig genåbning er, at en ny bølge med smittespredning opstår.

På pressemødet natten til tirsdag dansk tid siger Trump, at det meldes ud indenfor de nærmeste dage, hvornår USA åbner.

USA er det land i verden med flest coronarelaterede dødsfald og smittetilfælde, hvor mere end 23.500 har mistet livet, og over 577.800 er smittet.

/ritzau/