Trump efter kritik: Jeg har aldrig læst Hitlers Mein Kampf

Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump, som er blevet kritiseret for udtalelser om, at migranter ødelægger USA og landets blod, siger, at han aldrig har læst Adolf Hitlers "Mein Kampf".

Men han holder sig ikke tilbage med at bruge stærkt provokerende sprogbrug, som Det Hvide Hus har kaldt "grotesk fascistisk".

- Det er rigtigt, at de ødelægger blodet i vort land. Det er det, som de gør - de ødelægger vort land, hedder det fra den 77-årige Trump, der fører klart blandt de republikanske præsidentkandidater.

Præsident Joe Biden beskyldte i sidste måned Trump for at tale som Hitler, da han havde brugt ordet "skadedyr" om politiske modstandere.

Trump beskyldes også for at "hylde diktatorer", fordi han ved et valgmøde i New Hampshire søndag citerede præsident Vladimir Putin.

- Selv Vladimir Putin siger, at Bidens - og dette er et citat - politisk motiverede forfølgelse af politiske rivaler er godt for Rusland, fordi det viser råddenskaben i det politiske sydstem i USA, hed det i Trumps tale.

Flere af hans egne partifæller har taget afstand fra ham.

- Han bliver mere og mere skør, lød det i kritikken fra Trumps partifælle Chris Christie, tidligere guvernør i New Jersey.

- Vi kan ikke slå Joe Biden med en person, der taler sådan om indvandringen til vort land, tilføjede Christie, som selv er republikansk præsidentkandidat.

Christie siger, at han i stigende grad føler sig sikker på, at Trump bliver dømt i flere af de verserende retssager mod ham.

I en kommentar til kritikken siger Trump, at han aldrig har læst "Mein Kampf". Han siger, at Hitlers sprogbrug blev anvendt på "en meget anderledes måde".

Men det står klart, at Trumps retorik har bragt flere republikanske toppolitikere i en vanskelig situation. Den meget indflydelsesrige republikanske senator Mitch McConnell har offentligt fordømt Trumps udtalelser.

I sin valgkampagne i 2015 sagde Trump, at nogle indvandrere fra Mexico "bragte kriminalitet til USA", og at nogle var "voldtægtsforbrydere".

Det var på det tidspunkt, at han fremsatte sin omstridte plan om at bygge en mur langs USA's grænse til Mexico for at stoppe indvandrere sydfra.

/ritzau/AFP