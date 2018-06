Trump efter møde med Kim: Vi har et fremragende forhold

Det første møde mellem Donald Trump og Kim Jong-un gik rigtig, rigtig godt, fortæller USA's præsident.

USA's præsident, Donald Trump, og Nordkoreas leder, Kim Jong-un, har tirsdag middag lokal tid afsluttet deres første møde i Singapore. Her deltog kun de to og deres tolke.

Mødet varede 41 minutter og gik "rigtig, rigtig godt", sagde Trump efterfølgende.

- Vi har et fremragende forhold, lød det fra præsidenten.

Frem til tirsdag eftermiddag omkring klokken to eller tre lokal tid skal de to ledere diskutere atomnedrustning i Nordkorea og mildere sanktioner mod landet.

Det sker sammen med ministre og embedsmænd fra begge lande.

- Ved at samarbejde kan vi finde ud af det. Vi vil løse det, sagde Donald Trump til Kim Jong-un, mens pressen var til stede i mødelokalet.

Trump har tidligere kaldt den nordkoreanske leder for "den lille raketmand" og sagt, at ”intet regime har undertrykt sit eget folk mere brutalt end det onde diktatur i Nordkorea”.

Forud for tirsdagens topmøde var ordlyden dog en helt anden.

- Jeg forventer, at vi får et fantastisk forhold. Det er en ære at være her, sagde præsidenten til den fremmødte presse.

Det er første gang i historien, at en siddende amerikansk præsident og en nordkoreansk leder mødes.

Topmødet finder sted på et eksklusivt hotel på øen Sentose ud for Singapore.

Kim Jong-un har følgeskab af den nordkoreanske udenrigsminister, Ri Yong-ho, samt sin stabschef og spionchef, Kim Yong-chol, der for kort tid siden besøgte Donald Trump i Det Hvide Hus.

Fra amerikansk side deltager Trumps øverste sikkerhedsrådgiver, John Bolton, samt den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, der flere gange har været i Nordkorea for at mødes med Kim Jong-un.

/ritzau/