Trump er formelt Republikanernes præsidentkandidat

Præsidenten blev på partikonventets første dag formelt udpeget som Republikanernes kandidat ved kommende valg.

Det Republikanske Parti har på partikonventet formelt nomineret Donald Trump som dets kandidat ved det kommende præsidentvalg i USA.

Mandag er første dag på partiets konvent, der finder sted i byen Charlotte, der ligger i delstaten North Carolina.

Her står det som ventet klart, at Donald Trump har fået nok stemmer til at blive nomineret til præsidentkandidat ved valget den 3. november.

Et af de første punkter på dagsordenen på det republikanske konvent var det såkaldte roll call, hvor de delegerede peger på deres foretrukne kandidat.

Her var der overvældende opbakning til Donald Trump, der dermed skal jagte yderligere fire år i Det Hvide Hus.

Donald Trump kommer til at stå over for den tidligere vicepræsident Joe Biden, der i sidste uge blev udpeget som præsidentkandidat på Demokraternes partikonvent.

Donald Trump valgte selv at møde op på førstedagen på republikanernes konvent. Her indtog han talerstolen, efter at han havde modtaget nok stemmer fra de delegerede.

- Vi bliver nødt til at vinde. Dette er det vigtigste valg i landets historie, lød de indledende ord fra præsidenten.

Donald Trump er i øjeblikket langt bag efter Joe Biden i meningsmålingerne. Men Trumps bagland insisterer på, at han kan gentage den overraskende valgsejr fra 2016.

På grund af covid-19 er konventet overvejende online, hvilket også var gældende for Demokraternes konvent i sidste uge.

På det fire dage lange konvent får Trump den altdominerende hovedrolle.

Han skal tale hver aften, hvilket er uden sidestykke i historien. Han får selskab af sin kone og af fire af sine fem børn samt fremtrædende republikanere.

Det forventes, at Donald Trump formelt vil acceptere nomineringen fra Det Hvide Hus torsdag, der er sidste dag på partikonventet.

