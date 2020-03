Trump er ikke testet for virus og taler situationen ned

Nyheden om politikere i karantæne har skabt bekymring for, om også Trump har været eksponeret for coronavirus.

USA's præsident, Donald Trump, er ikke blevet testet for coronavirus.

Det oplyser Det Hvide Hus natten til tirsdag dansk tid, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Meldingen kommer, efter at to republikanske kongresmedlemmer er gået i selvvalgt karantæne, fordi de har deltaget på en konference med en person, som er smittet. De to har for nylig haft kontakt med præsidenten.

Den ene fløj mandag med Trump fra Florida til Washington, efter at Trump havde brugt weekenden på sit golfresort.

Det har skabt bekymring for, at også Trump kan være blevet eksponeret for coronavirusset.

- Præsidenten er ikke blevet testet for coronavirus, fordi han hverken har haft langvarig, tæt kontakt med et bekræftet smittetilfælde eller udviser symptomer, siger talskvinde for Det Hvide Hus Stephanie Grisham.

- Præsident Trump er fortsat ved glimrende helbred, og hans læger vil fortsat holde et nøje øje med ham.

Trump har de seneste uger nedtonet alvoren af virusudbruddet, skriver nyhedsbureauet AFP.

Han har forsvaret sin regering imod anklager om ikke at håndtere udbruddet godt nok. Ligeså har han angrebet Demokraterne og medierne for at overdrive krisen for at skade ham politisk.

Blandt andet Bernie Sanders, der håber at blive Demokraternes præsidentkandidat, ved valget i november, har kritiseret Trumps retorik.

- Trumps hensynsløse udtalelser forvirrer folk her til lands og i udlandet, sagde han under sin valgkamp i delstaten Michigan.

I Florida i weekenden har Trump blandt andet spist middag med Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro. Bolsonaro har natten til tirsdag dansk tid ligeledes nedtonet truslen fra virusudbruddet.

- Jeg mener, at virussets ødelæggende kræfter overdrives. Måske bliver det endda overdrevet af politiske årsager, siger Bolsonaro.

Natten til søndag dansk tid har Trump dog efter et møde med sine rådgivere annonceret, at han vil foreslå en "omfattende" plan for Kongressen tirsdag til at dæmpe virussets økonomiske konsekvenser.

I USA er 605 personer hidtil testet positive for coronavirus, mens 22 personer er omkommet som følge af virusset.

/ritzau/