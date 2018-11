Status efter midtvejsvalg: Trump er stækket, men trumpismen lever

Den nye magtfordeling i Kongressen i Washington sætter både præsidenten og hans politiske modstandere på prøve efter tirsdagens midtvejsvalg

Donald Trump vågnede i går op til en ny virkelighed i Washington. Præsidenten, der aldrig har prøvet at tabe et valg, må efter tirsdagens midtvejsvalg berede sig på, at Demokraterne i januar overtager tøjlerne i Repræsentanternes Hus og vil gøre livet en hel del mere besværligt for ham. Han kan til gengæld varme sig ved tanken om, at hans eget parti, Republikanerne, udbyggede sit flertal i Senatet og stadfæstede det konservative overherredømme i USA ved at besejre karismatiske demokratiske stjernefrø som senatorkandidaten Beto O’Rourke i Texas og guvernørkandidaterne Andrew Gillum i Florida og Stacey Abrams i Georgia.

Trump, der er bedre kendt for sin krigeriskhed end sin kompromisvilje, skal nu til at vise amerikanerne, om han kan samarbejde med de demokratiske ledere i Repræsentanternes Hus om fælles politiske emner som en fængsels- reform og infrastruktur.

Det, der taler for, at han kan påtage sig en ny identitet som politisk forhandlingsleder, er, at han er en usædvanligt fleksibel og uforudsigelig politiker, som ofte ændrer holdning og ikke er bange for at blive opfattet som en vendekåbe. Det, der taler imod, er, at hans tidligere forsøg på tværpolitisk samarbejde har været sporadiske og halvhjertede, og at hans uforsonlige tone generelt ikke indbyder til brobygning.

Præsident Trump skal også leve med visheden om, at det nye demokratiske flertal i Repræsentanternes Hus nu får mulighed for at stævne ham eller medlemmer af hans stab og dermed tvinge dem til at aflægge vidnesbyrd under ed. Demokraterne kan sætte et hav af undersøgelser i gang og kræve at få udleveret politisk følsomme dokumenter, heriblandt Trumps hemmeligholdte selvangivelser.

Den igangværende Rusland-undersøgelse om et muligt ulovligt samarbejde mellem Trumps kampagnestab og Kreml hænger stadig som en tung, sort sky over Det Hvide Hus. Hvis den særlige efterforsker Robert Mueller finder beviser på fordækte handlinger, giver Demokraternes nye flertal partiet muligheden for at forsøge at indlede en rigsretssag mod præsident Trump, omend demokratiske ledere har sendt et kraftigt signal om, at de indtil videre udelukker at benytte sig af denne politisk stærkt risikable strategi. I givet fald vil det også kræve to tredjedeles flertal i Senatet at få ham afsat, og det er helt udelukket nu med Republikanernes fire ekstra vundne sæder og udbyggede flertal her.