Trump er utilfreds med saudisk forklaring om journalistdrab

USA drøfter partnerskab med Saudi-Arabien, selv om Trump er utilfreds med forklaringerne om Khashoggis død.

USA's finansminister Steven Mnuchin har mandag holdt et møde med Saudi-Arabiens kronprins.

Mødet fandt sted bag lukkede døre i den saudiarabiske hovedstad Riyadh. Det skriver det saudiarabiske nyhedsbureau (SPA) ifølge nyhedsbureauet AFP.

Den saudiarabiske kronprins, Mohammed bin Salman, er kommet i international modvind efter drabet på journalist Jamal Khashoggi på det saudiarabiske konsulat i Istanbul tidligere på måneden.

På mødet skal "vigtigheden af det strategiske partnerskab" mellem de to lande være blevet understreget, skriver SPA.

Steven Mnuchin har dog lige som mange andre vestlige politikere valgt at trække sig fra den kommende uges store investeringskonference i Saudi-Arabien.

USA's præsident, Donald Trump, sagde tidligere mandag, at han "ikke er tilfreds" med den saudiarabiske forklaring af, hvordan Jamal Khashoggi har mistet livet. Omvendt vil han ikke give afkald på investeringer fra Saudi-Arabien, skriver nyhedsbureauet AP.

Trump fortalte, at han har talt i telefon med den saudiarabiske kronprins.

Derudover har USA folk i både Saudi-Arabien og Tyrkiet for at undersøge sagen. Når de vender hjem til USA inden for det næste døgn, vil han vide mere, lod Trump forstå.

- Jeg er ikke tilfreds med det, jeg har hørt, sagde Trump til journalister i Det Hvide Hus.

- Jeg vil ikke miste alle de investeringer, der er blevet gjort i vores land. Men vi vil komme til bunds i denne sag.

Natten til lørdag dansk tid bekræftede Saudi -Arabien, at Jamal Khashoggi blev dræbt på landets konsulat i Istanbul. Det skete under et slagsmål mellem ham og folk på konsulatet, oplyste en offentlig anklager.

Landets udenrigsminister har kaldt drabet for "en forfærdelig fejl".

/ritzau/