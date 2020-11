Trump erklærer sig selv som vinder i svingstater

I modstrid med amerikanske mediers dækning af valget erklærer Donald Trump sig som vinder i tre svingstater.

I et opslag på Twitter skriver USA's præsident, Donald Trump, at han efter sin egen opfattelse har vundet i en række vigtige svingstater. I opslaget skriver præsidenten:

- Af hensyn til valgmandsstemmerne erklærer vi os som vindere i Pennsylvania, Georgia, North Carolina, hvor der i hver stat er en stor Trump-føring.

Trump gør også krav på sejren i Michigan, hvis der viser sig at være hold i rapporter om, at der i hemmelighed er blevet "dumpet" et stort antal stemmesedler.

Ingen prognoser fra de amerikanske tv-stationer eller nyhedsbureauet AP viser, at Donald Trump har vundet i nogle af de pågældende stater.

Tværtimod viser fem tv-stationers prognoser, herunder CNN og Fox News, at Trumps modkandidat, Joe Biden, har vundet i Michigan.

/ritzau/