Trump får advarsel af dommer i voldtægtssag

Dommeren i den voldtægtssag, som onsdag er på sin anden dag i New York, valgte at hive Donald Trumps advokater til side og bede dem om at sige til deres klient, at han skal holde op med at omtale sagen offentligt.

Den amerikanske ekspræsident er anklaget for en voldtægt, der angiveligt fandt sted for næsten 30 år siden.

Trump selv var ikke til stede i retssalen i New York onsdag.

Men på sit sociale medie, Truth Social, har han skrevet to opslag om sagen. Her hævder han blandt andet, at anklagerne mod ham er "opdigtet svindel".

- Tror nogen på, at jeg ville tage en på det tidspunkt næsten 60 år gammel kvinde, som jeg ikke kender, fra indgangen af et tætpakket varehus (når jeg er meget kendt, for at sige det mildt!), og ind i et lille prøverum, skrev Trump.

- Hun skreg ikke? Der er ikke nogen vidner? Ingen så det?, lyder det videre fra Trump, som mener, at der er tale om en "heksejagt" mod ham.

Det fik dommer Lewis Kaplan til at advare om, at han kan få flere sager på halsen, hvis han bliver ved med at omtale sagen.

Ifølge dommeren ser det ud til, at Trump "bestræber sig på at tale til sit 'publikum'" og til nævningene.

I vidneskranken trådte den 79-årige kvinde, som anklager Trump for voldtægt, frem for at afgive sin forklaring.

Hun sagde, at han ikke alene har begået overgreb mod hende, han har siden også udsat hendes for æreskrænkelse.

- Jeg er her, fordi Donald Trump voldtog mig, og da jeg skrev om det, løj han og sagde, at det ikke var sket, fortalte kvinden, E. Jean Carroll, i retssalen i New York-bydelen Manhattan.

Hendes anklage går tilbage til slutningen af 1995 eller begyndelsen af 1996, hvor de to angiveligt mødtes i varehuset Bergdorf Goodman.

Carroll siger, at Trump her skubbede hende ind i et prøverum, lukkede døren, pressede hende op mod væggen og hev hendes strømpebukser ned. Derpå voldtog han hende, forklarede hun i retten.

Kvinden fortalte videre, at overgrebet påvirkede hende i mange år efter.

- Det betød, at jeg ikke var i stand til at have et romantisk liv igen, sagde hun.

Retssagen gik i gang tirsdag. Den ventes at vare en uge eller to.

