Trump får forbud mod at udtale sig om vidner i Stormy Daniels-sag

USA's tidligere præsident, Donald Trump, må hverken udtale sig om vidnerne, nævningene eller retspersonale i sagen, hvor han er anklaget for ulovlig bogføring af tys-tys-penge til en pornostjerne.

Det har dommeren i sagen, Juan Merchan, tirsdag afgjort.

Ifølge anklagerne i sagen var det nødvendigt at give ekspræsidenten mundkurv på på grund af hans "historiske tendens til at angribe vidner, efterforskere, anklagere, dommere og andre, der er involveret i juridiske sager mod ham".

Sagen starter 15. april.

Den handler om 130.000 amerikanske dollar, som Donald Trumps advokat, Michael Cohen, overrakte til pornostjernen Stormy Daniels inden præsidentvalget i 2016, for at hun skulle holde tæt om en affære, hun påstår at have haft med rigmanden.

Det er ikke i sig selv ulovligt at betale den slags tys-tys-penge.

Men udgiften blev senere bogført af hans kampagnestab, som om det var juridiske udgifter.

Det er derfor, han er blevet tiltalt for ulovlig bogføring.

Ulovlig bogføringen kan som regel ikke udløse mere end ét år i fængsel i delstaten New York, og normalt er det delstatens eget retssystem, og altså ikke en føderal domstol, som tager sig af sådan en sag.

Men fordi anklagerne mener, at der er grund til at tro, at forbrydelsen er sket for at dække over en anden forbrydelse, er sagen blevet hævet til føderalt niveau og skal føres i en af USA's 94 distriktsretter.

Her kan sagen udløse fire års fængsel.

Donald Trump har gentagne gange nægtet sig skyldig og kaldt Michael Cohen for "kriminel" og "serieindsat".

Stormy Daniels, hvis rigtige navn er Stephanie Clifford, er 45 år og har arbejdet i pornoindustrien i mere end 20 år.

I 2018 fortalte hun i et interview med fjernsynsprogrammet "60 Minutes", at hun mødte Trump i 2006 til en golfturnering ved Tahoesøen i det vestlige USA.

Han havde inviteret hende til et måltid på hans hotelværelse, hvor han ivrigt fremviste et golfblad, som han var kommet på forsiden af.

- Jeg sagde, at nogen burde tage det blad fra ham og give ham lidt smæk med det, fortalte hun i 2018 om mødet.

Hun har fortalt, at de to havde samleje, men at det ikke gentog sig.

Sagen om betalingen til Stormy Daniels er kun en af i alt fire sager mod Trump.

I to af de tre øvrige sager anklages Trump for på ulovlig vis at forsøge at omgøre resultatet af præsidentvalget i 2020.

Her vil anklagemyndigheden i delstaten Georgia og i Washington D.C. have ham dømt i hver sin sag.

I den sidste sag er Trump anklaget i en sag i Florida, der handler om håndteringen af hemmeligstemplede dokumenter.

