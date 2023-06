Trump får kritik for at rose Nordkorea for rolle i WHO-top

Skal Nordkorea være med til at bestemme og udføre retningen for den globale sundhedspolitik?

Det mener en række af de republikanere, der håber på at blive partiets næste præsidentkandidat, i hvert fald ikke.

Derfor retter flere af dem en bredside mod den tidligere præsident Donald Trump, der fredag ønskede Nordkoreas leder, Kim Jong-un, tillykke med landets udnævnelse til Verdenssundhedsorganisationens (WHO) bestyrelse.

- Uanset om det er min tidligere medkandidat eller nogle andre, så bør ingen rose diktatoren i Nordkorea, sagde Mike Pence lørdag i et interview med Fox News.

Den tidligere guvernør i South Carolina Nikki Haley var søndag også hård i sin kritik.

- Kim Jong-un er en bølle og en tyran, og han har testet ballistiske missiler mod vores allierede, sagde hun i et interview med CNN.

- Han har truet os. Der er intet at ønske ham tillykke med. Han har været forfærdelig mod sit folk. Han har været forfærdelig mod USA, og vi er nødt til at stoppe med at være søde mod lande, der hader USA.

Det var på sit eget sociale medie, Truth Social, at Donald Trump fredag ønskede Kim Jong-un tillykke med udnævnelsen.

- Tillykke til Kim Jung Un!, skrev han med henvisning til Kim Jong-un, hans faktiske navn.

Nordkorea fik for nylig en plads i WHO's bestyrelse, der består af repræsentanter fra 34 medlemslande.

Hver repræsentant vælges for en treårig periode.

Florida-guvernøren Ron DeSantis, der også håber på at blive præsidentkandidat, har ifølge mediet NBC sagt, at han var "overrasket" over Trumps kommentar om Kim Jong-un, som han beskriver som en "morderisk diktator".

UN Watch, der beskriver sig selv som en nonprofit-organisation, der holder FN til ansvar, har også kritiseret valget af Nordkorea.

WHO er et organ under netop FN.

- Dette betyder, at et af verdens mest rædselsvækkende regimer nu er en del af en gruppe, der sætter og håndhæver standarderne og normerne for ledelsen af den globale sundhed, har UN Watch-leder Hillel Neuer udtalt i en pressemeddelelse.

