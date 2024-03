Trump får livline til at stille kaution i svindelsag

Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump skal stille en kaution på 175 millioner dollar i løbet af ti dage i forbindelse med en svindelsag.

Det fastslår en appeldomstol mandag i New York ifølge CNN.

Beløbet svarer til omkring 1,2 milliarder kroner.

Mandagens kendelse giver Trump mere tid til at finde de nødvendige penge i sagen - og sænker altså også det beløb, han skal stille med.

Netop mandag var den deadline, som New Yorks justitsminister, Letitia James, havde sat, før hun potentielt ville begynde at opkræve de over 450 millioner dollar, som Trump blev dømt til at betale i en svindelsag.

Trump - den formodede republikanske præsidentkandidat til november - blev i midten af februar i en civil sag dømt for at have oppustet værdien af sin familievirksomhed, Trump Organization.

/ritzau/