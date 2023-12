Trump fastholder stor føring over republikanske rivaler

USA's tidligere præsident Donald Trump har stadig en dominerende position i kapløbet om at blive Republikanernes kandidat til præsidentvalget i 2024.

Det viser en meningsmåling gennemført af nyhedsbureauet Reuters og analyseinstituttet Ipsos, der er offentliggjort mandag.

Meningsmålingen viser, at 61 procent af de personer, der identificerer sig selv som republikanere, siger, at de vil stemme på Trump i nomineringsafstemningerne i de enkelte delstater, hvor der skal findes en udfordrer til den siddende præsident, Joe Biden.

Ingen af Trumps rivaler er bare tæt på at have samme opbakning som ham.

Artiklen fortsætter under annoncen

Floridas guvernør, Ron DeSantis, og den tidligere FN-guvernør Nikki Haley står hver til 11 procent af stemmerne fra dem, der identificerer sig som republikanere.

Entreprenøren Vivek Ramaswamy står til fem procent af stemmerne, mens den tidligere guvernør i New Jersey Chris Christie står til to procent.

Otte procent siger, at de ikke har besluttet sig endnu.

15. januar skal der afholdes det første caucus i delstaten Iowa.

Et caucus er en slags uformel vælgermødeafstemning, hvor formålet er at vælge delegerede, der på partiernes nationale konventer stemmer på en kandidat.

Meningsmålingen fandt ikke tegn på, at republikanske vælgere føler sig påvirkede af, at Trump er anklaget i flere straffesager.

Mindre end en fjerdedel af respondenterne siger, at de tror på beskyldninger om, at Trump opfordrede til valgsvindel eller opfordrede sine følgere til at angribe Kongressen 6. januar.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er netop det ovenstående, som flere af sagerne mod Trump drejer sig om.

Meningsmålingen viste også få tegn på, at republikanske vælgere, der er modstandere af Trump, vil støtte en af hans kandidater.

Nikki Haley har nemlig forbedret sin position siden september, hvor en lignende meningsmåling viste, at hun stod til fire procent af stemmerne.

Men hun og de øvrige republikanske kandidater er kun sakket mere bagud i forhold til Trump, der havde opbakning fra 51 procent af republikanerne i meningsmålingen fra september.

Meningsmålingen er gennemført online og har svar fra 1689 personer, der identificerer sig som republikanere. Den er gennemført mellem 5. og 11. december og har en statistisk usikkerhed på plus/minus tre procentpoint.

/ritzau/Reuters