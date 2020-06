Trump flytter vælgermøde efter hård kritik

Vælgermøde i Oklahoma er blevet rykket en dag "af respekt for helligdagen den 19. juni", skriver Trump i tweet.

Præsident Donald Trump har i et tweet meddelt, at han udskyder et omstridt vælgermøde i Oklahoma den 19. juni, da det er samme dag, som landet markerer slaveriets ophævelse. Vælgermødet udsættes en dag.

Det planlagte vælgermødet under sloganet "Make Amerika Great Again" anses for at være den begivenhed, som skyder Trumps valgkamp i gang op til præsidentvalget i november.

Men vælgermødet er efter hård kritik blevet udsat. Det sker "af respekt for helligdagen den 19. juni", skriver Trump i sit tweet. Den 19. juni er blevet kendt som "Juneteeth".

Kritikere er gået skarpt i rette med præsidenten, efter at han havde valgt at holde vælgermødet i Tulsa, hvor nogle af de værste raceuroligheder i USA's historie har fundet sted.

En rasende hob af hvide mennesker massakrerede hundredvis af sorte under optøjer i Tulsa i 1921.

Mange fandt, at den oprindelige plan om at holde vælgermøde i Tula den dag, hvor slaveriets ophævelse markeres, var en fornærmelse mod mindet om George Floyd.

En betjent - Derek Chauvin - er sigtet for drab på Floyd, efter at han pressede sit knæ mod Floyds hals i næsten ni minutter.

Trump er kendt for at holde ophedede vælgermøder, hvor deltagerne ofte er ophidsede og højtråbende.

Trump ligger for øjeblikket efter demokraten Joe Biden i meningsmålingerne.

Biden, der nu har samlet nok delegerede til at blive nomineret som præsidentkandidat, er også begyndt at føre valgkamp igen. Han har dog endnu ikke planer om egentlige vælgermøder.

Onsdag meddelte Trump, at han vil genoptage sine vælgermøder i staterne Oklahoma, Florida, Arizona og North Carolina.

Trump stillede i 2016 op under parolen "Make America Great Again". Denne gang lyder det "Keep America Great".

Meldingen om genoptagelsen af vælgermøder kommer, mens det amerikanske samfund så småt er ved at åbne igen efter en omfattende nedlukning, der skulle dæmme op for spredning af coronavirus.

Sundhedsmyndighederne i USA har dog fortsat frarådet store forsamlinger. Eksempelvis ved sportsbegivenheder eller koncerter.

