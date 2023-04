Trump flyver til New York: Ventes tiltalt i sag om pornostjerne

Et fly med USA's tidligere præsident Donald Trump om bord er mandag aften dansk tid på vej til New York efter at være lettet fra en lufthavn i Florida.

Mange af hans tilhængere var mødt frem, da han i en kortege af sorte biler forlod sin residens, luksushotellet Mar-e-Largo.

I New York ventes Trump tirsdag at møde op foran en dommer, efter at være præsenteret for blandt andet en anklage om ulovligt at have betalt bestikkelse til en pornostjerne før præsidentvalget i 2016.

Trump har allerede meldt sig som republikansk kandidat til præsidentvalget i 2024.

New Yorks borgmester har advaret eventuelle ballademagere og tilhængere af Trump om at holde sig i skindet, skriver Reuters.

Det forventes, at Trump vil melde sig sig hos statsadvokatens kontor på Manhattan, og her vil han formentlig få taget fingeraftryk og et billede til politiets arkiv.

Trump vil med stor sandsynlighed erklære sig ikke skyldig i anklagen om bestikkelse til pornostjernen Stormy Daniels.

De havde ifølge Stormy Daniels en affære for år tilbage, som ville kunne skade Trump under valgkampen i 2016. Her skal han ifølge sin tidligere juridiske rådgiver have betalt Stormy Daniels langt over en million kroner og ulovligt bogført det som en del af hans kampagne.

Selve tiltalen er mandag endnu ikke kendt, og det er også uvist, om der er flere punkter, hvor anklagemyndigheden vil føre sag.

Sagen i New York er den nok mindst belastende af de sager, der er undervejs mod Trump.

I Georgia er der kurs mod en retssag mod ham for at prøve at presse regeringen i delstaten til at finde stemmer, der ville sikre, at han vandt staten ved præsidentvalget i 2020. Demokraten Joe Biden vandt med over 10.000 stemmer.

Endelig er der hans tilhængeres storm på Kongressen 6. januar 2021. Hans rolle undersøges i den sag af en særlig anklager udpeget af justitsministeriet.

