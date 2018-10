Trump foreslår væbnede vagter i kirker efter skudangreb

- Frygteligt, frygteligt med dette skyderi. Hvad sker der med had i vort land? siger Trump.

Præsident Donald Trump siger efter et skyderi i en synagoge i den amerikanske storby Pittsburgh, at det helt klar er en mulighed, at alle kirker og synagoger får væbnede vagter.

- Frygteligt, frygteligt med dette skyderi. Hvad sker der med had i vort land? Noget må gøres, siger Trump, som talte til journalister lørdag på luftbasen Andrews, inden han skulle flyve til Indianapolis.

- Volden skal stoppe, understreger Trump og tilføjer, at situationen i Pittsburgh var endt anderledes, hvis synagogen havde haft en eller anden form for beskyttelse.

Han antyder, at der burde have været en væbnet vagt og pointerer, at dette måske ville være en god idé for alle kirker og synagoger.

Trump siger videre, at de personer, der begår massedrab ved skyderi bør dømmes til døden og "betale den højeste pris".

Mindst otte personer blev dræbt og flere såret under et skudangreb i en synagoge i Pittsburgh.

Tallene er fra amerikanske medier, men de er endnu ikke officielt bekræftet. Tre politibetjente er blandt dem, som blev skudt.

/ritzau/Reuters