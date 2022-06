Trump forsøgte ifølge vidner at få Pence til stoppe Bidens sejr

Trump forsøgte at få Mike Pence til at begå ulovligheder, fortæller Pences tidligere rådgivere under høring.

Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump forsøgte at presse sin vicepræsident Mike Pence til at underkende sit nederlag ved præsidentvalget i 2020, selv om han gentagne gange fik at vide, at det var ulovligt.

Det fortalte flere af Mike Pences tidligere rådgivere torsdag under den tredje offentlige høring i det såkaldte 6. januar-udvalg. Udvalget undersøger et dødeligt stormløb mod den amerikanske Kongres den 6. januar 2021.

Ifølge medlemmer af udvalget fortsatte Trump med at presse på, selv om han vidste, at en skare af voldelige tilhængere udgjorde en trussel mod Kongressen, mens Pence og andre lovgivere var mødtes for formelt at godkende demokraten Joe Bidens valgsejr.

De ni medlemmer af udvalget i Repræsentanternes Hus har brugt de første ud af mindst seks offentlige høringer i denne måned på at bevise, at Trumps bestræbelser på at fastholde magten var ulovlig.

Under sit vidneudsagn torsdag fortalte Pences tidligere stabschef Marc Short, at Pence "mange gange" sagde til Trump, at han ikke havde autoritet til at stoppe godkendelsen af Bidens sejr i Kongressen, hvilket den afgående, republikanske præsident ønskede.

Under høringen torsdag fortalte Pences advokat Gregory Jacob desuden, at også en af Trumps egne advokater, John Eastman, to dage før angrebet mod kongresbygningen indrømmede over for Trump, at hans plan om at få Pence til at standse proceduren ville være i strid med loven.

Eastman havde ellers indtil da selv været fortaler for planen og havde argumenteret for, at Mike Pence kunne afvise valgresultater fra visse delstater, hvis han mente, at de var illegitime.

Der er en generel opfattelse af, at Trump formentlig vil stille op til præsidentvalget i USA i 2024.

Udvalgsmedlemmer og vidner har imidlertid advaret om, at han ikke kommer til at acceptere et nederlag, selv hvis han taber.

/ritzau/Reuters