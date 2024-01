Trump-forsvar kalder New York-sag politisk i sidste bemærkning

Ekspræsident Donald Trump er torsdag ankommet til retten i New York for at følge de afsluttende bemærkninger i en civil retssag, der kan få stor betydning for hans forretningsimperium.

På vej ind kritiserede han både sagen, og at han ikke har fået lov til at tale torsdag af dommeren.

Det skyldes, at han ikke er gået med til begrænsninger på hans udtalelser, som dommer Arthur Engoron har fastlagt. Engoron har fastslået, at Trump ikke må komme med en "kampagnetale" torsdag.

- Jeg har ikke nogen rettigheder, sagde Trump på vej ind til retten.

- Vi får se, om dommeren giver mig lov til at tale, fortsatte den tidligere præsident, som er favorit til at blive Republikanernes præsidentkandidat i år.

I sagen anklages 77-årige Donald Trump og hans to ældste sønner for at have pustet værdien af deres ejendomme kunstigt op for på den måde at få mere favorable betingelser hos blandt andet långivere.

Delstaten New York kræver, at Trump betaler 370 millioner dollar - svarende til mere end 2,5 milliarder kroner.

Samtidig går delstaten efter at få ham frakendt retten til at gøre ejendomsvirksomhed i New York.

Dommer Engoron har allerede fastslået, at Trump og hans virksomhed har svindlet.

Forsvarer Christopher Kise mener dog - ligesom Trump - at sagen er politisk.

- Hele sagen er en fabrikeret påstand, der bruges til at forfølge en politisk dagsorden, siger Kise.

- Det har hele tiden været pressemeddelelser og tom snak, men overhovedet ingen beviser.

Der ventes ikke en dom torsdag. Den kommer først senere.

/ritzau/Reuters