Trump forsvarer sit intellekt efter ny bog

Inden den amerikanske præsident, Donald Trump, tog til sit landsted, kaldte han en ny bog om ham for "fuld af løgne" og nægtede at have udtalt sig til den.

Uflatterende beskrivelser om den amerikanske præsident, Donald Trump, som en ubegavet, ustabil og en barnlig person har fyldt de amerikanske medier de seneste dage.

Beskrivelserne stammer fra forfatteren Michael Wolff, der har udgivet den kontroversielle bog "Fire and Fury: Inside the Trump White House", der er flået ned fra de amerikanske boghandleres hylder og forventes at blive en bestseller.

Bogen er fyldt med personlige beskyldninger mod Donald Trump, og det fik lørdag præsidenten til forsvare sit eget intellekt på det sociale medie Twitter.