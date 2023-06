Trump fortsætter kampen og sagsøger klummeskribent

USA's tidligere præsident Donald Trump har tirsdag sagsøgt E. Jean Carroll for ærekrænkelse.

Trump anklager Carroll for at have rettet en falsk anklage om voldtægt mod ham, efter at et nævningeting i maj afgjorde, at han begik et seksuelt overgreb mod hende.

Søgsmålet er blevet indgivet ved en føderal domstol på Manhattan, efter at en domstol i maj afgjorde, at Trump havde begået seksuelt overgreb og ærekrænkelse, men ikke voldtægt, mod Carroll, der er en tidligere klummeskribent for Elle Magazine.

Trump vil have, at Carroll trækker sin beskyldning om voldtægt tilbage og have et uspecificeret beløb i erstatning.

Carrolls advokater er ikke umiddelbart vendt tilbage på nyhedsbureauet Reuters' forespørgsel på en kommentar.

Søgsmålet er et signal om, at Trumps juridiske kamp med Carroll sandsynligvis ikke er ovre lige foreløbigt.

Carroll ændrede i maj det første af to søgsmål mod Trump og forsøger nu at få yderligere ti millioner dollar i erstatning. Det søgsmål drejer sig om kommentarer, som Trump kom med på CNN dagen efter dommen i maj.

/ritzau/Reuters