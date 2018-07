Trump fortsætter ordkrig med Nato-lande inden topmøde

USA's præsident forventer, at mødet med Putin vil blive nemmere end Nato-topmødet onsdag i Bruxelles.

USA's præsident, Donald Trump, er ankommet til Bruxelles forud for Nato-topmødet, der begynder onsdag.

Præsidenten forlod Washington tidligt tirsdag eftermiddag efter endnu en ordkrig med sine europæiske allierede om forsvarsbudgetter.

Ikke mange timer inden, at Air Force One satte hjulene på landingsbanen i Belgien, tweetede Trump, at de øvrige Nato-lande bør "tilbagebetale" USA penge, som amerikanerne har brugt på forsvarsalliancen.

Inden afgang fra Washington havde han skrevet flere tweets om, at det "hverken er retfærdigt eller acceptabelt", at USA bruger flere penge på Nato end noget andet land.

- Nato-landene skal betale MERE, USA skal betale MINDRE. Meget uretfærdigt!, lød det fra Trump.

Nato-topmødet i Bruxelles onsdag er første stop på rundturen i Europa, der bringer præsidenten til fire lande.

Efter Bruxelles flyver Trump videre til London torsdag aften, hvor premierminister Theresa May forsøger at holde sammen på sin regering, der er ramt af intern uro og strid om planerne for det kommende brexit.

Efter London tager Trump til Skotland, hvor han ejer to golfbaner.

Derpå mødes han mandag med Ruslands præsident, Vladimir Putin, i den finske hovedstad, Helsinki.

Umiddelbart inden afgang fra Washington sagde Trump til amerikanske medier, at han forventede, at mødet med Putin vil blive "det nemmeste" af de kommende dages møder.

EU-præsident Donald Tusk opfordrede tidligere tirsdag Trump til at holde igen med sin daglige kritik af de europæiske landes forsvarsbudgetter og sætte pris på sine allierede.

Han mindede om, at Europa har stået ved USA's side efter terrorangrebene 11. september 2001, og at hundredvis af soldater har ofret livet i den efterfølgende krig i Afghanistan.

- Husk dette, når vi mødes i morgen ved Nato-topmødet. Men først og fremmest, husk det, når du mødes med Putin i Helsinki, sagde Tusk.

/ritzau/AP