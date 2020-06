Trump fyrer statsanklager der nægtede at gå af

Statsanklager, der har efterforsket flere af præsident Trumps medarbejdere, er fyret, siger justitsminister.

USA's præsident, Donald Trump, har fyret statsanklager Geoffrey Berman.

Det oplyser justitsminister William Barr lørdag. Fyringen er sket på Barrs anmodning.

Statsanklageren har blandt andet spillet en central rolle i anklagemyndighedens undersøgelse af Trumps tidligere advokat Michael Cohen, der blev idømt en fængselsstraf.

Berman har desuden undersøgt Trumps nære rådgiver Rudy Giuliani.

Giuliani menes at have arbejdet på at få Ukraine til at indlede en efterforskning mod tidligere vicepræsident Joe Biden og dennes søn, Hunter.

Fredag aften afviste Berman selv, at han ville træde tilbage.

Han hørte først om den mulige afskedigelse via en pressemeddelelse fra William Barr.

- Jeg træder tilbage, når præsidenten har udpeget en kandidat, som bliver godkendt af Senatet. Indtil da fortsætter vores efterforskning uden afbrydelser, sagde Berman fredag.

Forsøget på at fyre en statsanklager, der efterforsker folk tæt på præsidenten, møder kritik fra Demokraterne. Flere demokratiske politikere frygter, at der sker politisk indblanding i retssystemets arbejde.

Chuck Schumer, den demokratiske leder i Senatet, udtrykker bekymring over sagen.

- Denne afskedigelse en sen fredag aften stinker af potentiel korruption af de retlige processer, sagde han fredag.

Vicestatsanklager Audrey Strauss er foreløbig udpeget til at overtage Geoffrey Bermans job.

/ritzau/