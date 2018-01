Trump går i offensiv mod skandalebog

Præsident Trumps allierede kommer til hans forsvar efter den store opstandelse over sensationel bestseller

Altimens en sensationel ny bog om Donald Trumps opstigning til magten sælger som varmt brød i USA, har præsidenten og hans allierede travlt med at begrænse bogens skadevirkninger.

Bogen, ”Fire and Fury: Inside the Trump White House” (Bål og brand: Indenfor i Trumps Hvide Hus) af den kontroversielle journalist Michael Wolff, er en ekstra-ordinær insiderberetning, der på basis af interviews med navngivne og unavngivne kilder i Trumps inderkreds tegner et billede af en inkompetent og psykisk uligevægtig præsident.