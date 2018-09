Trump genåbner undersøgelse af Kavanaugh med bagkant

Én uge har FBI til at undersøge anklagerne om seksuelt overgreb fra den Højesteretsnominerede Brett Kavanaugh.

Præsident Donald Trump har bedt FBI om at undersøge anklagerne mod Brett Kavanaugh, der er nomineret til det ledige sæde i den amerikanske Højesteret.

Det beretter CNN med henvisning til en kilde i Det Hvide Hus, skriver Reuters.

Undersøgelsen skal have et "begrænset omfang" og være færdiggjort inden én uge, siger Trump ifølge AP.

Kavanaugh er blevet beskyldt for at have begået et seksuelt overgreb på en kvinde i 1982.

Torsdag vidnede psykologiprofessor Christine Blasey Ford i en høring i retsudvalget i Senatet. Her fortalte hun, hvordan Kavanaugh forgreb sig på hende til en fest i 1982, da hun var 15 år, og han var 17 år.

Fredag godkendte retsudvalget nomineringen af Kavanaugh til Højesteretsdommer med 11 mod 10 stemmer.

Hele Senatet skal dog først stemme om nomineringen om en uge, så der bliver mulighed for en undersøgelse af Kavanaugh.

Den amerikanske præsident har valgt at følge opfordring fra Senatet og har bedt FBI om at genåbne undersøgelsen.

