Trump giver Barr grønt lys til at offentliggøre Rusland-rapport

Det er op til USA's justitsminister, om den længe ventede rapport fra specialanklager skal ud i fuld længde.

Står det til USA's præsident, Donald Trump, kan offentligheden godt få lov at læse den fulde rapport fra specialanklager Robert Mueller, der i to år har undersøgt, om der var et samarbejde mellem Rusland og Trump-kampagnen i valgåret 2016.

- Det vil ikke genere mig det fjerneste, siger Trump ifølge nyhedsbureauet AP.

Det er dog ikke op til ham, men til USA's justitsminister, William Barr, om rapporten skal offentliggøres i fuld længde, understreger præsidenten.

Indtil videre stammer offentlighedens viden om rapporten fra et brev, som Barr har sendt til politikere i den amerikanske kongres.

Af brevet fremgår det, at der ikke var noget samarbejde mellem Trump-kampagnen og Rusland i valgkampen i 2016.

Der er ikke nogen "rygende pistol", der viser, at Trump-administrationen har obstrueret Robert Muellers undersøgelser. Men han renses heller ikke på dette punkt.

Rapporten konkluderer ikke, at Trump begik noget ulovligt, men den frikender ham heller ikke, skriver Mueller ifølge justitsminister Barr i rapporten.

/ritzau/