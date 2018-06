Trump giver ordre til oprettelse af særlig rumstyrke

Rumstyrke skal være en separat, men ligestillet gren i USA's væbnede styrker, siger præsident Trump.

Præsident Donald Trump har givet forsvarsministeriet Pentagon ordre til at oprette en rumstyrke, som USA's væbnede styrkers sjette gren.

- Vi skal til at have en rumstyrke, siger Trump, der betegner den nye styrke som "en separat men ligestillet gren i militæret".

- Dette er en stor og vigtig erklæring. Vi skal have luftforsvaret, og så skal vi have en rumstyrke, fastslår Trump, der fremsatte erklæringen om rumplanerne ved et møde i det nationale rumfartsråd.

Det amerikanske forsvar er traditionelt inddelt i hæren, marinen, luftforsvaret, marinekorpset og kystvagten. Store dele af rumfartsvirksomheden har hidtil været luftforsvarets ansvarsområde.

Trump siger videre, at USA kommer til at have en meget klar og stor føring i rummet, og at det vil genoplive nationens opsigtsvækkende rumfartsprogram.

Den amerikanske præsident definerer rummet som et nationalt sikkerhedsanliggende for USA. Han siger, at han ikke ønsker at se Kina og Rusland eller andre lande være foran amerikanerne i rummet.

Trump forsikrer samtidig, at USA vil vende tilbage til månen og nå videre ud til Mars.

Den amerikanske leder underskrev mandag det nye direktiv for rummet, som også omfatter en ny politik, der skal reducere antallet af satellitter og rumaffald.

/ritzau/AP